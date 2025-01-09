حرائق لوس أنجلوس تلتهم الأخضر واليابس.. إخلاء إلزامي بهوليوود

أمرت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم. بعد اندلاع حرائق جديدة على بعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود.

وقالت مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس: “تهديد فوري للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانونا أمام العامّة”. كما أرفقت هذا الأمر بخريطة تظهر فيها حرائق في أقسام من حيّ السينما الشهير.

واندلع الحريق مساء الأربعاء في منطقة “هوليوود هيلز” الواقعة على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من جادة “هوليوود بوليفارد” الشهيرة. وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أجّجتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة، وأرغمت أكثر من 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

كمنا أعلنت السلطات الأميركية، أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجلوس ولا تزال خارج السيطرة. محذرة من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا عبر إذاعة “كي إن إكس”، إنه “في وقت سابق من اليوم، أعلنّا عن سقوط قتيلين. للأسف ارتفع العدد إلى 5 مع استمرارنا في التقدم في هذه المنطقة”.

كما امتلأ الهواء بسحابة كثيفة من الدخان والرماد. مما دفع إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا.

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