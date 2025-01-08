حرائق لوس أنجلوس.. فرار عشرات الآلاف من منازلهم بينهم مشاهير من هوليوود

أجبرت حرائق الغابات التي اجتاحت حي “باسيفيك باليساديس” بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، آلاف السكان على إخلاء منازلهم، بعد انتشار النيران فيها بسرعة كبيرة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن العديد من المباني دُمِّرت، واحترق ما يقرب من ثلاثة آلاف فدان في منطقة باسيفيك باليساديس الراقية بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الشاطئيتين، والمنطقة يقطنها الكثير من نجوم السينما والموسيقى.

وفي هذا الصدد، ترك العديد من نجوم هوليوود، ومن بينهم مارك هاميل وماندي مور وجيمس وودز، منازلهم بسبب هذه الحرائق.

وفي منشور على تطبيق إنستغرام كتب هاميل مساء الثلاثاء: “تم إخلاء ماليبو في اللحظة الأخيرة.. حرائق صغيرة على جانبي الطريق مع اقترابنا (من الطريق السريع لساحل المحيط الهادئ).”

ولايزال رجال الإطفاء في كاليفورنيا يكافحون الحرائق التي تجتاح المنطقة بسبب الرياح، والتي تسببت في تدمير منازل وإغلاق الطرق مع فرار عشرات الآلاف، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد حيث اشتعلت النيران في وقت مبكر من الأربعاء، دون أن يتم احتواؤها.