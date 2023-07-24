حرائق مهولة.. اليونان تنفذ أكبر عملية إجلاء في تاريخها

تواصل السلطات في جزيرة رودس اليونانية، إجلاء آلاف السكان والسياح من مناطق تجتاحها الحرائق لليوم السادس على التوالي.

وأجرت فرق الإسعاف اليونانية، الأحد، “أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق” في جزيرة رودس السياحية.

وتسببت موجة الحر والحرائق في اضطرابات كبيرة لحركة السياحة، التي يعتمد عليها اقتصاد اليونان بشكل كبير.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو “إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق. جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا”.

وأرغم الحريق حوالي 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم في شرق الجزيرة. الواقعة بأرخبيل دوديكانيسا في وسط الموسم السياحي.

ويواصل اليوم الإثنين، أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير في جزيرة “رودوس” السياحية لليوم السادس على التوالي.

هذا وما زالت رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة تهب على الجزيرة في أرخبيل دوديكانيز وفقًا لفرق الإطفاء.

في حين بلغت الحرارة 46,4 درجة مئوية في جيثيو، في شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب البلاد، وفقًا لمرصد أثينا الوطني.

وتجاوزت الحرارة في اليونان الأحد 40 درجة مئوية في أماكن عدة. وفي وسط البلاد وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بلغت الحرارة 45 إلى 46,4 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر.

وأوردت مصلحة الأحوال الجوية الوطني أن البلاد تواجه “على الأرجح” أطول موجة حرارة في تاريخها.

وتُعد جزيرة رودوس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان. حيث يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

واستقبلت رودوس نحو 2,5 مليون سائح العام الماضي.