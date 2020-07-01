حرارة القطب الجنوبي ترتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف من بقية العالم

كشفت دراسة نيوزيلندية، أن درجة حرارة القطب الجنوبي ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف المعدل العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية.

و أشارت الدراسة التي نشرت بمجلة “نيتشر كلايميت تشينج” نتائجها يوم أمس الثلاثاء إلى ارتفاع درجة حرارة القطب الجنوبي بنحو 1.8 درجة مئوية خلال الأعوام الثلاثين الماضية.

وقال الباحث الرئيسي ضمن فريق الدراسة كيلي كليم ، إن “تلك النتائج تتحدى إجماعا علميا عاما، يفيد بأن القطب الجنوبي في حصانة من الاحترار”.

مضيفا أن ذلك يوضح مدى ارتباط مناخ “أنتاركتيكا” الوثيق بالتنوع الاستوائي.

و تشير أبحاث إلى أن الزيادة في متوسط درجة الحرارة مرتبطة بتغيرات الطقس الطبيعية في المناطق الاستوائية.