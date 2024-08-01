حرارة بين 42 و47 درجة تحت الظل تضرب 21 ولاية

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 47 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية، بكل من سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غيليزان، الشلف، عين الدفلى. المدية، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت، تيارت.

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة حر، تتعدى فيها درجات الحرارة 42 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حر، تتعدى فيها درجات الحرارة 45 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس.