حرارة تصل إلى 28 درجة في أولى أيام شهر رمضان

ستتميز بأجواء ربيعية لطيفة خاصة على الولايات الساحلية

المناطق الشمالية ستعرف أجواء غائمة نسبيا يوم الخميس

من المتوقع أن تعرف الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم أجواء ربيعية لطيفة، مع تسجيل تساقط بعض الأمطار الرعدية على المناطق الداخلية،فيما تتراوح درجات الحرارة بين 18 و28 درجة، طيلة الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

وحسب المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رڤطة، فإن يوم الاربعاء سيشهد أجواء مغشاة على كل المناطق الشمالية، فيما ستتميز المناطق الداخلية بأجواء رعدية خلال الظهيرة،ليتم تكوين بعض الرعود التي ستلتحق بالسواحل الشرقية .

وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 بالمناطق الساحلية، و24 و28 بالمناطق الداخلية، أما يوم الخميس فستعرف المناطق الشمالية أجواء غائمة نسبيا،مع تكوين رعود على المناطق الداخلية،فيما تتراوح درجات الحرارة بين 18 إلى 22 درجة بالمناطق الساحلية، ومن 16 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية الغربية، ومن 22 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية الشرقية.

وحسب المتحدثة، فإن يوم الجمعة سيعرف أجواء مغشاة إلى رعدية عبر كل المناطق، أما اليوم فستعرف المناطق الساحلية الغربية انتشار الضباب، خلال الصبيحة، غير أن الطقس سيكون من صاف إلى مغشى على المناطق الداخلية. كما ستعرف الهضاب العليا زخات مطرية بعد تشكل رعود، أما على المناطق الوسطى فسيكون الطقس صافيا إلى مغشى، مع تشكل بعض السحب واحتمال أن تكون ممطرة على الهضاب العليا، خلال الظهيرة، أما المناطق الشرقية فستشهد طقسا صافيا إلى مغشى على العموم.