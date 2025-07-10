حرارة تصل إلى 49 درجة وأمطار غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من تسجيل طقس حار. بدرجات حرارة قصوى تصل إلى 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة يوم الخميس. بكل من أدرار، إن صالح وتمنراست.

كما نبه الديوان من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قصوى تصل إلى 49 درجة مئوية تحت الظل يومي الخميس و الجمعة بولاية برج باجي مختار.

وفي تنبيه آخر، حذر من تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة 15:00 ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 21:00. في كل من تبسة، أم البواقي، سطيف، خنشلة وبسكرة.

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