حرارة جد مرتفعة ورعود بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار موجة الحر بدرجات حرارة مرتفعة في العديد من الولايات.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول من المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بارتفاع درجات الحرارة هي كل من قالمة، عنابة. إضافة إلى سكيكدة، الطارف. وهذا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساءً.

في حين، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من نشاط رعدي في بعض الولايات. على غرار الأغواط، البيض، النعامة، سعيدة، تيارت. و هذا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة مساءً.

اضطراب جوي خلال هذا الأسبوع