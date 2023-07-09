حرارة شديدة تمس 30 ولاية

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار موجة حـر بدرجات حرارة قياسية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن الولايات المعنية بموجة الحر هي كل من سيدي بلعباس، ومعسكر ، وغليزان، والشلف، وعين الدفلى.

كما يتوقع أن تبدأ موجة الحر، اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، حيث من المحتمل أن تتعدى درجات الحرارة 48 درجة مئوية.

فيما حذرت نشرية ثانية، من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية، قد تصل إلى 45 درجة مئوية تحت الظل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، ومستغانم، وسعيدة، وتيارت، وتيسمسيلت.

وكذا ولايات المسيلة، والبويرة، وتيزي وزو، وباتنة، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وخنشلة، وتبسة.

ويتوقع أن تبدأ موجة الحـر متوقعة يوم غد الأحد، لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما حذرت نشرية خاصة أخرى من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية، قد تتعدى 42 درجة مئوية تحت الظل، بداية يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من عين تموشنت، ووهران، وتيبازة، والجزائر العاصمة.

وكذا ولايات البليدة، وبومرداس، وبجاية، وجيجل،وسكيكدة، وعنابة، والطارف.