حرارة مدمرة في أوروبا.. أكثر من 175 ألف وفاة

على مدى السنوات العشرين الماضية، زادت الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا بنسبة 30٪.

ونشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) بيانًا صحفيًا دامغًا يوم الخميس، حيث يموت أكثر من 175000 شخص. بسبب تأثيرات الحرارة الشديدة كل عام في أوروبا، وهي منطقة العالم التي ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع.

ومن بين ما يقرب من 489 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سجلتها منظمة الصحة العالمية كل عام بين عامي 2000 و2019. “تمثل المنطقة الأوروبية 36% (من هؤلاء الضحايا). أو في المتوسط ​​176040 حالة وفاة سنويا” خلال هذه الفترة.

وتشير المنظمة إلى أن المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تمتد إلى آسيا الوسطى. هي المنطقة التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل أسرع، بسرعة تبلغ ضعف المعدل العالمي.

ونقل البيان الصحفي عن المدير الإقليمي هانز كلوغ قوله: “في جميع أنحاء المنطقة والدول الأعضاء. البالغ عددها 53، يدفع الناس ثمناً باهظاً”.

ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 30%

وتوضح منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن “درجات الحرارة القصوى تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة. بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأمراض الدماغية الوعائية. والصحة العقلية والحالات المرتبطة بمرض السكري”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد ضحايا الحرارة سوف “يرتفع بشكل كبير” في السنوات المقبلة. بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، المسؤولة عن زيادة موجات الحر في أوروبا في العقود الأخيرة.

وأوضح المدير الإقليمي أن “السنوات الثلاث الأكثر سخونة المسجلة في المنطقة الأوروبية. لمنظمة الصحة العالمية حدثت جميعها منذ عام 2020، وكانت السنوات العشر الأكثر سخونة منذ عام 2007”.

بعض الاحتياطات

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة، من الممكن التغلب على الحرارة من خلال اتباع سلوكيات بسيطة:

-البقاء بعيدا عن الحرارة.

-الحفاظ على برودة منزلك، وترطيب نفسك بانتظام.