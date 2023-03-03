حراق يسجل ثاني أهدافه بألوان وّج السعودي

بصم اللاعب الجزائري، شمس الدين حراق، اليوم الجمعة، على ثاني أهدافه في دوري الدرجة الثانية السعودي، في اللقاء الذي انهم فيه ناديه وجّ على يد مضيفه بيشة، بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ 25.

وللإشارة فإن حراق، الذي شارك أساسيا في اللقاء كان قد التحق جانفي الماضي، بالنادي السعودي، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، بعد فسخ عقده مع شبيبة القبائل.

وكان حراق، قد سجل أول أهدافه مع وّج السعودي، مطلع شهر فيفري الماضي، بمناسبة لقاء الجولة الـ 22، الذي فاز به ناديه بنتيجة 2-1 على المضيف نادي الكوكب.