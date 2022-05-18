حراڨة يختطفون قاصرا ويستولون على أموال ومجوهرات عائلتها بوهران

نجحت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببن فريحة في وهران من الايقاع بشبكة اجرامية. تورطت في اختطاف فتاة من منزلها العائلي مع سرقة مبلغ مالي وكمية معتبرة من المجوهرات.

وهي العملية التي تم تنفيذها في ظرف قياسي بعد الابلاغ عن اختطاف قاصرة من منزلها. الكائن ببلدية بن فريحة والاستيلاء على أموال و مجوهرات. ليتم تفعيل عنصر الاستعلامات وتوسيع دائرة الأبحاث والتحري بالتنسيق مع عناصر من فرقة الأمن والتدخل لبطيوة. أسفرت عن تحديد مكان العصابة الإجرامية.

وقد تم بعد مداهمة المكان تحرير الفتاة وتوقيف متورط فيما تم بعد استكمال التحقيقات. تم تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم حيث تم تم الإيقاع بهم. بينما كانوا بصدد الإبحار سرا من إحدى الولايات الساحلية.

المتورطون الاربعة المتراوحة أعمارهم ما بين 21 و38 سنة تم ضبط بحوزتهم 61 مليون سنتيم. مجوهرات، سيارة شيفروليه و6 هواتف نقالة حيث سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.

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تمكنت، امس، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “زناتة” بولاية تلمسان، من تحرير فتاتين بعد ساعات قليلة من تعرضهما لعملية اختطاف في إقليم مدينة تلمسان.

حيث تم التبليغ فورا عن هذه الجريمة بواسطة “الرقم الأخضر” على مستوى مركز العمليات التابع للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تلمسان، والذي بموجبه تم تفعيل مخطط إنذار وطوارئ لتعقب الخاطفين، وإفشال ما تبقى من مهمتهم.

أين جرى سد كافة المنافذ التي يحتمل أن يستغلها الخاطفون في المناورة والهروب بعيدا عن الملاحقات الأمنية، وسرعان ما أثمر مخطط الإنذار المشار إليه بالوصول إلى الخاطفين الذين تم القبض عليهم متلبسين باحتجاز الفتاتين المختطفتين، وهذا داخل مزرعة مهجورة تقع على بعد 5 كيلومترات من منطقة “أولاد رياح”، واتضح من التحقيق الأولي بأن الضحيتين كانتا طالبتين جامعيتين، أما الخاطفون فكانوا 3 شباب، أعمارهم تتراوح بين 25 و 29 عاما، واسترجع المحققون في أعقاب هذه العملية الإجرامية مركبة استعملت في عملية الاختطاف الذي تبقى أسبابه محل تحقيق مكثف من طرف مصالح الدرك الوطني، التي أكدت في بيان لها، أن التحقيقات مع المشتبه فيهم لا تزال جارية للوصول إلى خبايا هذه القضية لحين تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بجناية الاختطاف والاحتجاز بواسطة وسيلة نقل.