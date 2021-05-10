حرب التحرير الثانية في الصحراء الغربية تدخل شهرها السادس

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حرب التحرير الثانية في الصحراء الغربية تدخل شهرها السادس
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ180، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

ومس القصف الصحراوي، أمس الإثنين ، معاقل تخندقات الإحتلال المغربي بمنطقة اكرارة الشديدة بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى قصف منطقة روس لكطيطيرة بقطاع حوزة.

أما اليوم الاثنين، فقد قصفت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة.

وبقطاع المحبس، تم قصف منطقتي اكويرة ولد ابلال وسبخة تنوشاد.


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