«حرب» بالعصيّ والهراوات بين طلبة جزائريين وأفارقة داخل إقامة جامعية في الجلفة

عاشت، ليلة أوّل أمس، الإقامة الجامعية للذكور الشهيد «زعفران سليمان» في حي بوتريفيس بالجلفة، «حربا ضروسا» نشبت بين طلبة أجانب أفارقة وجزائريين، استعملت فيها العصيّ والهراوات.

وحسب مصادر مطّلعة، فإنّ الشّجار العنيف جاء نتيجة الاعتداء على أحد الطلبة الأجانب، بعد أن اشتكى سرقة هاتفه لأصدقائه، أين قام في ذلك أصدقاء الضحيّة بالرّد العنف بالعنف، وتمّ الهجوم على مختلف الغرف ليلا، حيث تحوّل جناح أسوار الإقامة بأكمله إلى حلبة للمصارعة، أسفرت عن تسجيل تعرّض طالبين لجروح، وسط أجواء شبيهة بالأفلام الهوليوودية، ولولا لطف اللّه وتدخّل بعض العقلاء لحدثت كارثة، في حين تمّ تسجيل إصابة طالب أجنبي بجروح بليغة، تمّ نقله إثرها إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

من جهتها، عمدت إدارة الإقامة إلى احتواء الوضع، خاصة وأنّ معاناة طلبة هذه الإقامة -الذين أكّدوا في تصريحاتهم لـ«النهار»- لم تتوقّف عند هذا الحدّ، بل امتدّت إلى الظروف المزرية التي يعيشونها، ابتداءً من ظروف الإيواء والإطعام وصولا إلى النقل، مطالبين المسؤولين المحلّيين بتحسين أوضاعهم.

وأمام هذا الوضع، باشرت الجهات الأمنية تحقيقات وتحرّيات مكثّفة في ملابسات الحادثة التي خلّفت استياءً وسط الطلبة، الأمر الذي استنكره العديد منهم، كون ولاية الجلفة منطقة محافظة، معتبرين أنّ هذا العمل شاذ ولا يمثّل إلاّ أشخاص معيّنين.