حرب بيانات بين سفارتي الصين وأمريكا بالجزائر

إتهمت السفارة الصينية بالجزائر اليوم الإثنين السفارة الأمريكية بالجزائر بتشويه سمعتها والتدخل في شؤونها الداخلية.

ونشرت السفارة الصينية عبر صفحتها على الفيسبوك أن السفارة الأمريكية نقلت على حسابها الرسمي في الفيسبوك المقالة من إحدى موقع الانترنت تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.

وهذا لتشويه سمعة الصين وتدخل في الشؤون الداخلية الصينية على حد قولها.

ووفق بيان السفارة الصينية “كان ينبغي أن تركز السفارة الأمريكية على تعزيز التعاون مع الدولة التي تعتمد عليها”.

وأضاف البيان أن السفارة الامريكية “دائما ما تفكر في كيفية تشويه سمعة الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية، إنه أمر محير”.

وأشارت السفارة أن الكل يعرف الكلمة المشهورة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “نحن نكذب، نخدع، نسرق، ولدينا دروس خاصة لتعليمها.”

وإعتبرت السفارة الصينية أن ماقمت به السفارة الامريكية مناورة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

واكدت السفارة الصينية مطاعم للمأكولات المختلفة تنتشر بكثرة في الصين وبما فيها مطاعم ويغور شينجيانغ الصينية في جميع أنحاء البلاد وإنها تعجب عدد كبير من جماهير.

ووفق مركز بيو للأبحاث الأمريكي الذي اكد أن في تقرير له أن هناك 75٪ من المسلمين الأمريكيين يعتقدون وجود التمييز العنصري الخطير ضد المسلمين في المجتمع الأمريكي.

وإختتمت السفارة “إن تجاهل الحقائق وتشويه سمعة الأخرين لخدمة الأهداف الذاتية وزرع بذور الشقاق، لا شئ”

“الا أمر يأتي بالأضرار بالآخرين وكما لا يخدم مصلحته الذاتية، ونثق بأنه محكوم عليه بالفشل”.