حرفيات من وسط البلاد.. تبحثن عن شريك للحياة

أخذن على عاتقهن تحقيق الذات والوقوف بشموخ أمام عقبات الحياة. حرفيات وجدن أنه من السهل تحصيل شريك في الحلال. مادام الأمر بالكد والاجتهاد، ركننا بين يدي كل من يرغب في حرفية تبدد عنه أعباء الحياة.

الرقم السري :

136085

لمن يبحث عن حياة هادئة يسودها الأمان..؟

نستهل عروضنا بامرأة عاصمية تبلغ من العمر 45 سنة. اتصلت بنا وعبرت عن رغبتها لأن يكون لها نصيب مع رجل يحترمها ويمنحها جرعات من الأمل. هي سيدة عازبة لم يسبق لها الزواج، حرفية متمرسة في الخياطة الرفيعة، على قدر من الجمال وممتلئة الجسم.

تمنى الاقتران على سنة خير الأنام، رجل يحملها على أكف الحلال، ويحلق بها إلى بر الأمان. رجل سنه لا يتعدى 60 عام، تستأمنه على قلبها وروحها ومستقبلها. تريده من العاصمة والمدن المجاورة فقط، حبذا لو يكون لديه سكن خاص، وشرطها الوحيد لأن يكون عاملا.

الرقم السري :

136086

لمن يبحث عن السلوى والصفاء.. هذه فرصتك فلا تتركها تذهب

شابة أحرى من العاصمة تبلغ من العمر 46 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، صانعة حلويات، سيدة الأناقة بالدرجة الأولى. مقبولة الشكل جدا، متوسطة القامة ورشيقة، تحمل من الصفات ما تجعلها متميزة، وفي غاية الروعة.

تريد لأن يلاقيها القدر بشريك سكون لها زوجا صادقا نيته الحلال، والستر على سنة الله ونبيه خير الأنام، يكون من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتعدى 55 سنة، لا يهم إن كان أو مطلق بطفلين على الأكثر. حبذا لو يكون لديه سكن، وشرطها الوحيد أن يكون عاملا مستقرا.

الرقم السري :

136087

عروس متميزة لعلاقة أبدية

إلى ولاية تيبازة، نعرفكم على واحدة من النساء العفيفات، تعرف كيف تأسر القلوب بمعاملتها الحسنة، كما أنها طيبة قلبها. هي شابة تبلغ من العمر 42 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج. ماكثة في البيت، صانعة حلويات، جميلة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى صاحبة الطلب أن يطرق بابها رجلا شهما ويقصدها في الحلال، يجعلها سيدة بيته. وأميرة قلبه، رجل لا يهم من أي ولاية يكون، سنه أقل من 55 سنة. تقبل أن ترتبط بمطلق أو أرمل حتى بأولاد، يكون عامل مستقر، وحبذا لو سكون لديه سكن خاص.

طالع أيضا :