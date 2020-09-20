حركة البناء الوطني تثمن تصريحات رئيس الجمهورية برفض التطبيع

ثمنت حركة البناء الوطني تصريحات رئيس الجمهورية برفض سياسة الهرولة نحو التطبيع وتجديد التمسك بالحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

ونشرت الحركة على صفحتها الرسمية في فايسبوك بيان قالت فيه: على إثر التصريحات الرفيعة المستوى والموقف القوي الواضح والمبدئي للسيد رئيس الجمهورية برفض سياسة الهرولة نحو التطبيع وتجديد التمسك بالحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وقال البيان أن الحركة تثمن عاليا وقوف الجزائر الدائم سلطة وشعبا مع فلسطين ودعمها لقضيتها العادلة ووفائها لهذا المبدأ النوفمبري التحرري النبيل.

وتؤكد الحركة بإستمرار على أن فلسطين قضية الأمة المركزية وحقها في الدفاع عن مقدساتها واجبها المستمر في تحريرها وحمايتها.

ودعت الحركة مجددا شعبنا في فلسطين إلى التمسك بحقوقه كلها وتوحيد جهوده وموقفه ضد محاولات تغيير الواقع التاريخي وتمرير الصفقات المشبوهة.

وجددت دعوتها لكل القوى الوطنية للتعبير عن دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق بكل أنواع الدعم والنصرة التي كانت الجزائر فيها دوما قبلة الأحرار وتبقى كذلك من خلال حالة التلاحم الرسمي والشعبي ضد الإحتلال ومشاريع الهيمنة والظلم والتطبيع مع الباطل.