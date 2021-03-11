حركة البناء الوطني ترحب بتوقيع الرئيس تبون لمرسوم تحديد موعد الانتخابات التشريعية
رحب رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بتوقيع رئيس الجمهورية، المرسوم الذي يحدد موعد 12جوان لإجراء الانتخابات التشريعية.
واكد بن قرينة في منشور عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، دعوة مجلس الشورى الوطني يوم السبت.
وذلك من أجل اتخاذ القرار والمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي بما يحقق
مصلحة الشعب الجزائري ويعيد له حقه في ممارسة سيادته في اختيار من يمثله.
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