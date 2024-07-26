حركة البناء الوطني تستنكر وتندد بقرار الحكومة الفرنسية

أصدر حركة البناء الوطني بيان إستنكار وتنديد لقرار الحكومة الفرنسية بما يسمى بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.

وإستنكرت الحركة في بيانها وبشدة قرار الحكومة الفرنسية المنافي لقرارات مجلس الامن ولمختلف المواثيق الدولية والمتضمن الاعتراف بما يزعمه النظام المغربي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية.

كما أن هذا القرار الذي يعيد إلى أذهاننا المنطق الاستعماري التي سلكته الدول الاستعمارية في القرن السابق هاهو اليوم يظهر مرة أخرى ويقف في وجه الشعوب التواقة للحرية والاستقلال ويقضي على الشرعية الدولية

بالإضافة إلى ان هذا القرار يطعن في القرارات الأممية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتصفية قضيته من الاستعمار المغربي، هذا الأخير الذي أصبح يستعمل كل الطرق والوسائل غير الشرعية لشرعنة وجوده الاستعماري على الأراضي الصحراوية.

وبهذا فإن حركة البناء نشجب و نستنكر هذا القرار غير المدروس والضارب لقيم الإنسانية والديمقراطية واحترام سيادة الشعوب في استرجاع اراضيها وبناء اوطانها.

ومن شأن هذا القرار ان يعرقل مسارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و الذي تعد فرنسا احد اعضائه الدائمين، في حل هذه القضية . ويشرعن للمحتل المغربي في التمادي في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي و نهب ثرواته .

وتدعو الحركة الحكومة الفرنسية الى مراجعة قرارها و اعادة النظر فيه و الذي لا يعكس تطلعات شعبها ولا شعار جمهوريتها ( حرية ، مساواة، اخوة. ).