حركة البناء الوطني.. تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع عبر التراب الوطني

أعلنت حركة البناء الوطني عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع عبر التراب الوطني.

وأفادت الحركة، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن عقد إجتماع للمكتب التنفيذي الوطني للحركة صبيحة اليوم ناقش من خلاله جدول أعمال.

تضمن جدول الأعمال الإرباك الحاصل في الوضع العام جراء الأزمة العالمية وانعكاستها السبلية على الواقعة والمخاطر المتوقعة.

وأشارت الحركة أن أشعغال الإجتماع توجت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع عبر كامل التراب الوطني والمساهمة في دعم

الجهد الجماعي الوطني والتصدي لانعكاسات وأخطار الأزمة.