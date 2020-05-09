حركة البناء تؤيد مقترح الشركاء الاجتماعيين لإعلان انتهاء الموسم الدراسي

ثمنت حركة البناء الوطني، عاليا مساعي وزارة التربية وحواراتها مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تقييد كل المقترحات والتصورات البيداغوجية، المتعلقة بمصير الموسم الدراسي، وكل مسابقاته وامتحاناته الرسمية.

وأعلنت الحركة في بيان لها تأييدها لمقترحات الشركاء الاجتماعيين المتمثلة في ضرورة اتخاذ الوزارة الوصية قرار الإعلان عن انتهاء الموسم الدراسي.

وفي بيان الحركة حول مصير الموسم الدراسي والمسابقات والامتحانات الرسمية، قالت إن من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على بلادنا ومثيلاتها من بلدان العالم هو تأثيرُها أيضا على النظام التعليمي.

وأوضحت الحركة أن قرار السلطات الرسمية بتمديد اجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى غاية 14 ماي، يؤكد أن هذا الوباء لا يزال يشكل تهديدا على صحة المواطنين.

ومن هنا –تضيف الحركة- أصبح من الصعب جدا عودة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية في ظل هذه الظروف الصحية الخطيرة، وكذا مع صعوبة تنفيذا لإجراءات الوقاية في بعض المؤسسات التربوية.

كما لا يمكن من جهة أخرى التضحية بمستقبلهم، ونفسيتهم من أي انعكاسات أي قرار يدعو إلى “السنة البيضاء” خصوصا، وأن البرنامج الدراسي قد عرف تقدما مقبولا في الفصلين السابقين.

ودعت الحركة من جهة أخرى إلى ضرورة الإسراع بالفصل في الخيارات المطروحة وإجراءاتها بما يضمن مصلحة ملايين التلاميذ، ويضع حدا لحالة الارتياب والمخاوف التي بدأت تساور نفوسهم، ونفوس أوليائهم، وخاصة تلاميذ الأطوار الثلاثة، المقبلين على امتحانات نهاية السنة الدراسية، الذين يرتقبون القرارات التي سوف تحدد مصيرهم ومستقبلهم الدراسي.

كما أوصت الحركة بأن تراعي كل القرارات المزمع اتخاذها، مصلحة الوطن، وصحة التلاميذ، وكذا الأساتذة، وعمال القطاع بشكل عام، وأن تكون هذه القرارات من الناحية البيداغوجية في مصلحة المتمدرسين في كل الأطوار التعليمية.

وأهابت الحركة بكل المتمدرسين وأوليائهم للتفاعل الإيجابي مع قرار اللجنة الحكومية برئاسة الوزير الأول، من أجل حماية صحة أبنائنا ومن أجل حماية مستقبلهم.