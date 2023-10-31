حركة المقاومة تحمل الدول الداعمة للعدوان الصهيوني مسؤولية مجزرة جباليا

دعت حركة المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، الدول العربية والإسلامية إلى موقف تاريخي وحاسم لوقف مجازر الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان حركة المقاومة، أن مجزرة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في مخيم جباليا يتحمّل مسؤوليتها كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدَّاعمة لهذا الكيان والمنحازة لعدوانه وإجرامه منذ 25 يوما، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف ذات البيان، أن أكثر من 400 شهيد ومئات الجثث والأحياء تحت الأنقاض، في مجزرة جباليا التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم.

وشددت حركة المقاومة أن دماء واشلاء وجراح هرلاء، ستبقى لعنة تطارد كل الصامتين والمتقاعسين في التحرّك لوقف هذا العدوان الهمجي والهولوكوست الجديد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية.

وتسائلت الحركة في بيانها، عن موعد تحرك لوقف مسلسل المجازر.

ولفتح معبر رفح وإدخال الدَّعم والإغاثة والوقود والمشافي الميدانية لقطاع غزَّة، وإنقاذ آلاف الأرواح والأنفس البريئة من الأطفال والنساء والمرضى والجرحى.

وجددت المقاومة الإسلامية دعوتها للدول العربية والاسلامية إلى موقف حاسم مما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعة يرتكبها الاحتلال الصهيوني الغاشم والذي خطره وعدوانه لن يقف عند حدود غزة وفلسطين.

هذا وشهد مخيم جباليا، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة، ارتقى خلالها أكثر من 400 شهيد، ولا يزال إحصاء عدد الضحايا متواصلا.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن مجزرة مروعة في جباليا. مشيرة إلى أن مجزرة جباليا قد تكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.