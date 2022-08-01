حركة تغييرات واسعة في مجمع سونلغاز

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أمس الأحد، حركة تعيينات وتحويلات واسعة شملت عددا من الإطارات المسيرة في المجمع وكذا مديري التوزيع والمديرين الجهويين لنقل الكهرباء والغاز.

وتمثلت هذه الحركة في إنهاء مهام إثنان من الإطارات المسيرة في المجمع. وتعيين إطارين آخرين خلفا لهما، كما تم إنهاء مهام 4 مديري التوزيع بالولايات. وتعيين 7 مدراء آخرين، فيما شملت عملية التحويل 14 مديرا.

كما مست هذه الحركة المديرين الجهويين لنقل الكهرباء والغاز، حيث تم إنهاء مهام مديرين إثنين، تعيين 3 مدراء وتحويل 4 آخرين.

وتأتي هذه الحركة بهدف إعطاء نفس جديد للمجمع، وبعث ديناميكية جديدة على مستوى شركات مجمع سونلغاز.