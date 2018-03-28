حركة جزئية في قطاع الجمارك تشمل رؤساء مصالح ومفتشيات أقسام

مست 9 رؤساء مفتشيات للرقابة التجارية

أجرى، أمس، المدير العام للجمارك، بحميد فاروق، حركة جزئية مهمة وسط رؤساء مصالح مراقبة العمليات التجارية، حيث شملت رئيسي مفتشية الأقسام بالجزائر العاصمة، و9 رؤساء في مفتشيات الرقابة التجارية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فقد تم تنصيب، دحية بوزيد، مسؤول التجارة بقصر المعارض، في مكان عبد الباسط عروج.

كما تم تحويل مسؤول مفتشية المسافرين للجمارك بميناء الجزائر، بوزيان كمال، وتنصيب بن سالم إبراهيم بدلا منه.

للإشارة، فإن هذه العملية تهدف إلى إعطاء ديناميكية جديدة للرقابة على العمليات التجارية في العمل الجمركي.