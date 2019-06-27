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حركة في سلك الحماية المدنية تخص 29 مديرا ولائيا

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حركة في سلك الحماية المدنية تخص 29 مديرا ولائيا
بقلم أمينة داودي

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه تم إقرار حركة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية بالمديرية العامة للحماية المدنية.

والتي خصت إطارات بالإدارة المركزية لهذه الهيئة كما مست أيضا مدراء الحماية المدنية بالولايات.

جاء هذا نظرا لمساعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى تدعيم سلك الحماية المدنية بإطارات شابة ذات إلتزام وكفاءة.

متميزة لتكون في مستوى الاستراتيجية و الأهداف التي تتطلع إليها هاته المؤسسة.

حيث شملت هذه الحركة تسعة مناصب بالإدارة المركزية للحماية المدنية وتسعة وعشرين مديرا للحماية المدنية بالولايات.


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