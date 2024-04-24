حركة في سلك الولاة مست هذه الولايات

كما تضمنت هذه الحركة ما يلي:

تحويل مصطفى أغامير، بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار.

تحويل عبد الغاني فيلالي، بصفته واليا لولاية عين الدفلى إلى ولاية ورقلة.

تحويل عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى.

​تحويل عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال.