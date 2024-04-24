حركة في سلك الولاة مست هذه الولايات
بقلم م. فيصل
أجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الأربعاء حركة جزئية في سلك الولاة.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية الحركة الجزئية في سلك الولاة مست 4 ولايات.
كما تضمنت هذه الحركة ما يلي:
تحويل مصطفى أغامير، بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار.
تحويل عبد الغاني فيلالي، بصفته واليا لولاية عين الدفلى إلى ولاية ورقلة.
تحويل عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى.
تحويل عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال.
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