حركة واسعة في سلك الشرطة مست 12 ولاية

أمضى رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين وإنهاء مهام رؤساء أمن عدة ولايات لتكليفهم بوظائف أخرى وإدماجهم في رتبهم الأصلية. حيث عيّن رئيس الجمهورية رؤساء امن 12 ولاية كما أنهى رؤساء امن 11 ولاية.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 74 مرسوم رئاسي تم بموجبه تعيين رؤساء امن 12 ولاية وهم كالتالي:

محمد رحمون رئيسا لأمن ولاية أم البواقي

أحسن بودينة رئيسا لأمن ولاية باتنة

عبد القادر ربيعي رئيسا لأمن ولاية تلمسان

مراد زناتي رئيسا لأمن ولاية سطيف

عبد الجليل كافي رئيسا لأمن ولاية عنابة

كمال لعور رئيسا لأمن ولاية قسنطينة

عبد الكريم وابري رئيسا لأمن ولاية وهران

علي حشلاف رئيسا لأمن ولاية غرداية

كمال بن زروق رئيسا لأمن ولاية توقرت

عبد الحكيم برغوتي رئيسا لأمن ولاية البليدة

باديس نويوة رئيسا لأمن ولاية الجزائر

علي بداوي رئيسا لأمن ولاية بجاية

ووفقذات المرسوم الرئاسي أنهى رئيس الجمهورية رؤساء أمن 11 ولاية الآتية أسمائهم:

كمال لعور بصفته رئيسا لأمن ولاية أم البواقي

عبد القادر ربيعي بصفته رئيسا لأمن ولاية باتنة

عبد الكريم وابري بصفته رئيسا لأمن ولاية تلمسان

مراد زناتي بصفته رئيسا لأمن ولاية غرداية

باديس نويوة بصفته رئيسا لأمن ولاية بومرداس

عبد الحكيم برغوتي بصفته رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى

نور الدين بوطباح بصفته رئيسا لأمن ولاية سطيف

مجيد أكنوش بصفته رئيسا لأمن ولاية عنابة

رشيد بوطيرة بصفته رئيسا لأمن ولاية قسنطينة

جيلالي دويسي بصفته رئيسا لأمن ولاية وهران

طاهر بن عزوق بصفته رئيسا لأمن ولاية بجاية