حركية هامة على مستوى ورشات إنجاز محطات تحلية مياه البحر

قام عدد من الولاة بخرجات ميدانية للوقوف على وتيرة أشغال انجاز محطات تحلية مياه البحر. إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية من أجل رفع العراقيل والاطلاع على العروض والاقتراحات الخاصة بإنجاز هذا النوع من المشاريع الحيوية والاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، وقفت السلطات المحلية لولاية وهران على وتيرة أشغال مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر “الرأس الأبيض”. ببلدية عين الكرمة، أين تم معاينة التجهيزات الخاصة بالمشروع والتي تمّ الشروع في استلامها. وتركيب القنوات، كما تمت عملية ايصال الكهرباء على مسافة 33 كلم .

ويتضمن مشروع شبكة التوزيع 48 كلم من الأنابيب وخزانين، الأول بسعة 50.000 متر مكعب. يقع بعين تاسا (بلدية عين الكرمة) والثاني بسعة 30.000 متر مكعب ببوسفر (دائرة عين الترك).

هذا المشروع والذي أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على وضع حجر أساسه في جوان 2022. سيسمح بتأمين وتغطية احتياجات المواطنين بالولاية. خاصة الجهة الغربية منها فضلا عن استفادة الولايات المجاورة من مياهها.

أما في ولاية بومرداس، تفقدت السلطات المحلية مختلف الورشات والمرافق على مستوى محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات. حيث أسديت بالمناسبة جملة من التعليمات بخصوص استكمال ما تبقى من أشغال. قصد وضع المحطة حيز الخدمة في الآجال المحدودة مع ربطها بالخزانات في أعالي منطقة الحمادنة.

كما قامت السلطات المحلية لولاية الطارف بخرجة ميدانية للوقوف على وتيرة أشغال انجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر. بكدية الدراوش ببلدية بريحان، ومعاينة التجهيزات الخاصة بالمشروع والتي تم توريدها. وكذا مشروع إنجاز الخزان المائي ذو سعة 50 ألف متر مكعب ببلدية بحيرة الطيور. والذي سيتم ربطه بالمحطة المستقبلية لتحلية مياه البحر بشبكة جر على مسافة 23.5 كلم.

الوقوف على وتيرة أشغال الانجاز ببجاية وسكيكدة وتيبازة وعين تموشنت

وفي ولاية بجاية، ترأس والي الولاية اجتماعًا تنسيقيًا للوقوف على مدى تقدم اشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر. بمنطقة تغرمت ببلدية توجة بسعة 300 ألف مكعب في اليوم، حيث بلغت نسبة الانجاز بها حوالي 45%.

كما عقدت السلطات المحلية لولاية سكيكدة جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف انجاز محطتي تحلية مياه البحر. على مستوى كل من بلدية سكيكدة (منطقة العربي بن مهيدي) بسعة إنتاجية تبلغ 120.000 متر مكعب في اليوم. وكذا في بلدية القل بسعة إنتاجية تبلغ 300.000 متر مكعب في اليوم.

وتمت معالجة وضعية تقدم مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالدراسة واجراءات المصادقة عليها من أجل انطلاق في الأشغال.

وفي ولاية تيبازة ، قام والي الولاية بخرجة ميدانية. من أجل دراسة وتحديد المسار الأنسب للخط الكهربائي الذي سيقوم بتموين محطة تحلية مياه البحر لفوكة 2 انطلاقا. من المحول الكهربائي للحطاطبة، وذلك من أجل تفادي التجمعات والأراضي الفلاحية المجاورة.

كما قامت السلطات المحلية لولاية عين تموشنت بتفقد محطة تحلية مياه البحر شط الهلال. للوقوف على وضعية سير المحطة.