حرمان التلاميذ من نقاط الفروض والإختبارات في هذه الحالة

حذرت وزارة التربية الوطنية من الغيابات المتكررة على مستوى المؤسسات التربوية. حيث سيتم حرمان التلاميذ من نقطة الفرض في حال غاب التلميذ 3 ساعات في المادة. كما أنه يحرم من نقطة الإختبار في حال غاب التلميذ 5 ساعات في المادة الواحدة.

وجاءت هذه التحذيرات من الوزارة في نص التعهد الذي امضاه التلاميذووافقو عليه مع الدخول المدرسي. كما يشمل أيضا التلاميذ الذين تم إعادة إدماجهم في المؤسسات التربوية.

وجاء في التعهد “أنه يجب على التلاميذ حضور جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية. المقررة في الجدول الزمني الرسمي و المشاركة في كل الأنشطة المبرمجة بصفة قانونية”.

كما أنه لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية إلا لأسباب صحية. و بناءا على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية.

ويكون الدخول إلى الثانوية على الساعة 7:45 دقيقة و تغلق أبواب المؤسسة على الساعة الثامنة تماما. و لن يلتحق المتأخر إلا في الفترة المسائية وبحضور ولي الأمر.

كما لا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.

كما يحرم التلميذ من نقطة الفرض الرسمي.إذا بلغت عدد ساعات الغياب 3 ساعات في مادة واحدة، كما يحرم من نقطة الاختبار إذا وصلت عدد غياباته 5 ساعات إلا بتبرير بشهادة طبية.

هذا وأكدت وزارة التربية على ضرورة أن يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والثانوية. في مرافقة أبنائهم وتحمل المسؤولية سواء من حيث السلوك كيف ما كان نوعه تجاه الأساتذة أو أي فرد من الطاقم الإداري.