حرمان كل مترشح تأخر 15 دقيقة من المشاركة في مسابقة “الدكتوراه”

تنطلق، اليوم، رسميا، مسابقة الطور الثالث “الدكتوراه” عبر عدد من جامعات الوطن، حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس “كورونا”، إضافة إلى الالتزام بالوقت، حيث أكدت على ضرورة حرمان المترشح من المسابقة بعد مرور 15 دقيقة من توزيع الأسئلة‪ .

وقد أكدت الوزارة في مراسلة لها، على ضرورة أن يبقى المترشح في القاعة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الخروج، كما يمنع منعا باتا الاستعانة بالأساتذة الحراس أو محاولة الغش، لأن أي محاولة تحرمه من مواصلة المسابقة‪ .

وأكدت الوزارة على ضرورة إحضار بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة باستدعاء المسابقة المُرسل عبر أرضية ‪ PROGRESS، ارتداء القناع الواقي من فيروس “كورونا”، الدخول إلى قاعة الامتحان 10 دقائق قبل الشروع فيه.‪

المترشحون ممنوعون من استخدام الأقلام الملونة

كما يجب على المترشحين الإجابة وفق لغة السؤال، وعدم استخدام الأقلام الملونة وقلم الرصاص، عدم احتواء ورقة الإجابة على أي علامة أو إشارة، وإلا فإنها تعدّ ملغاة‪.

وأمرت التعليمة، المترشحين، بالالتزام بالوقت، موضحة أنه لا يمكن للمترشح الدخول لقاعة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الامتحان، ولا الخروج منها إلا بعد مرور 30 دقيقة‪.

وأشارت التعليمة إلى أن لجنة تنظيم المسابقة، تحتفظ بحق متابعة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت انتحال شخصية مترشح أو تقديم أي وثيقة مزوّرة في المسابقة‪.

وحددت المراسلة جملة من الشروط الواجب اتباعها أثناء سير امتحانات المسابقة، حيث يجب القيام بعملية القرعة لسحب موضوع الامتحان مع ضرورة نسخ وطباعة موضوع الامتحان ، ومباشرة بعد الانتهاء من الامتحان يتم تشفير الأوراق وانطلاق عملية التصحيح مباشرة بعد الامتحان ، ثم رفع الإغفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين، المصادقة على النتائج والإعلان عنها على المواقع الرسمية للمؤسسات‪.

هذا وتتمحور الامتحانات الكتابية حول تخصصات التكوين في “الماستر”، ويرتب المترشحون ترتيبا نهائيا على أساس الجدارة بناءً على المعدل العام المحصّل عليه في اختبار المسابقات الكتابية، وفي حالة تنازل مرشح واحد أو أكثر يتم تعويضه بالأول أو الأوائل في ترتيب المنافسة الكتابية، كما لا يمكن تعويض منصب تنازل عنه أي مترشح بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل.

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح أرضية الترشح لمسابقة الدكتوراه 2022/2021.

وحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بفايسبوك، فقد تم فتح أرضية الترشح لمسابقة الدكتوراه على الرابط التالي:

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/

الدكتوراه : هذه رزنامة تنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث

هذا وأفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة تنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية 2021-2022. وحسب بيان الوزارة، فقد تم فتح الأرضية الرقمية PROGRES لتسجيل المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث 2022-2021 من 16 إلى 27 جانفي 2022 وقد حدد تاريخ 28 و29 جانفي 2022 لإيداع ملفات الترشح للمسابقة عبر الأرضية الرقمية PROGRES. كما يمكن تأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر PROGRES بداية من (30 جانفي إلى 1 فيفري 2022). أما بخصوص مراقبة مطابقة ملفات المترشحين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر PROGRES. فقد حدد تاريخه (من 05 إلى 19) فيفري 2022. كما سيتم دراسة ملفات المترشحين من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه غير PROGRES. من (10 فيفري 2022) ثم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين عبر FOGIES. من (09 و10 فيفري 2022) وكذا إيداع طعون المترشحين غير المقبولين عبر PROGRES من (11 إلى 13 فيفري 2022) كما سيتم دراسة طعون المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر PROGrES (14 فيفري 2022). زالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للمسابقة عبر PROGRES من (20 فيفري إلى 20 مارس 2022 ). وصولا لإجراء مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث. كما نوهت الوزارة أن المسابقات تجرى يومي الخميس والسبت على مستوى المؤسسة الجامعية خلال المدة المحددة لإجراء المسابقات. وسيتم نشر النتائج الثانية لمسابقة الدكتوراه بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل 3 أيام كأقصى حد بعد تاريخ إجراء المسابقة. كما سيتم تسجيل المترشحين المقبولين في الدكتوراه لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر progres خلال 15 يوما الموالية للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.

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