حريق بمسجد في كاليفورنيا.. ورسم يكشف ارتباطه بهجوم مسجدي نيوزيلندا

تقوم الشرطة الأمريكية بالتحقيق، في حريق بمسجد في كاليفورنيا، على أنه متعمد، بعد أن أشار رسم غرافيتي، إلى هجوم مسجدي نيوزيلندا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، إنه تم استدعاء الشرطة وعمال الإطفاء للمركز الإسلامي في إسكونديدو، فجرالأحد، بسبب حريق.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أنه تم السيطرة على الحريق، قبل أن يصل رجال الإطفاء، ولم يصب أحد.

لكن الأمر الملفت، أن الشرطة عثرت عند مدخل المسجد، على رسم يشير إلى الهجوم، الذي أودى بحياة 50 شخصا، بنيوزيلندا.

ولم تكشف الشرطة عن الكلمات التي تضمنها رسم الغرافيتي، كما لم ترد أنباء عن مشتبه بهم.

وعلى إثر هذا الحريق، تم إلغاء صلاة الفجر في المسجد، حتى تتفقد سلطات إنفاذ القانون المكان.

وقال يوسف ميلر، المتحدث باسم الجالية المسلمة في إسكونديدو، إن على من يرتاد المساجد بالمنطقة، توخي الحذر.

وأضاف، ميلر : “الجميع في حالة قلق. عندما ربطوه بما حدث في نيوزيلندا أثار هذا خوفا شديدا لدينا من إمكانية حدوث شيء غريب”.