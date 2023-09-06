حريق سوق باب الرحبة.. احتراق 200 طاولة “شيفون” وانقاذ 60 محلا

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الحريق المهول الذي نشب في سوق باب الرحبة بأولاد يعيش في ولاية البليدة.

كما أشارت الحماية المدنية، إلى أن الحريق إلتهم 200 طاولة “شيفون” من أصل 800 طاولة. وإنقاذ 60 محلا وكذا السكنات المجاورة. مضيفا أنه تم إخماد كل الحريق نهائيا لحد الساعة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح المدير المحلي للحماية المدنية، مرزاق باشي أن وحدة الحماية المدنية لأولاد يعيش تدخلت على الساعة الرابعة صباحا و55 دقيقة (04:55) بتدعيم من مختلف وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء من أجل إخماد حريق بسوق “الشهيد محمد قصاب”. مضيفا أن “الحريق أتى قبل إخماده كليا على “200 طاولة عرض كان أصحابها ينشطون بمحيط السوق”.

دراسة الوضع وإيجاد الحلول اللازمة

فور نشوب الحريق، تنقل الأمين العام المكلف بتسيير شؤون الولاية إلى عين المكان، حيث طمأن أصحاب الطاولات باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة وتحسين وضعية السوق الذي يشهد توافدا يوميا كبيرا للمواطنين من مختلف ولايات الوطن.

ومن جهته، تنقل والي ولاية البليدة بالنيابة نجم الدين طيار من أجل تفقد المكان. قائلا للنهار “سنستقبل ممثلين عن التجار لدراسة وضعيتهم في أقرب وقت”. مضيفا “تجار بسطاء ومداخلهم من تلك محلات يعيلون بها أسرهم يجب التكفل بهم”.

وأشار والي الولاية بالنيابة، إلى أنه بات من الضروري تنظيم مهنة هؤلاء التجار، ووضع حل لهذا السوق العشوائي.