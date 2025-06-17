حريق كبير وسط تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيرانى

أعلنت وسائل إعلام ، اندلاع حريق كبير فى مستودع وموقف حافلات فى منطقة الشارون وسط تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيرانى بشكل مباشر.

وأفادت وكالة أنباء فارس بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الكيان. من جهتها قالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن الإنذارات الأولية تركز على منطقتي. حيفا وبئر السبع، وأضافت أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وشمال الكيان الصهيوني وتل أبيب الكبرى والقدس .

وأفادت هيئة البث العبرية بسقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى، وأوضحت أن الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر. مبنى مؤلف من 8 طوابق في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية وقوع دوي انفجارات قوية في مناطق شرق تل أبيب ومستوطنات. غرب رام الله.

وفى وقت سابق، أعلن الإسعاف العبري إصابة 10 أشخاص أثناء. توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الكيان الصهيوني.