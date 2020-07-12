أفادت إدارة إنقاذ الحرائق في سان دييغو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، بأن وحدات الإطفاء تقوم بإخماد حريق نشب بسفينة حربية بعد وقوع انفجار على متنها.

وأكدت إدارة الإنقاذ أن الانفجار تسبب بإصابة شخص على الأقل في “بونهوم ريتشارد”، فيما أوضحت مصادر إعلامية أخرى أنه تم تسجيل إصابة 18 بحارا جراء الحريق الذي نشب على متن السفينة .

وتظهر الصور، الدخان الكثيف المتصاعد من السفينة، الذي لايزال يحاول رجال الإطفاء إخماده والسيطرة عليه.

هذا ولم يعرف لحد الساعة سبب إندلاع الحريق، والتحقيق فيه يبقى متواصلا.