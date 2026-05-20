حزام الأمن إجباري في المقاعد الخلفية.. ومنع ركوب الأطفال أقل من 8 سنوات في الدراجات النارية

تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قانون المرور الجديد وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفقا للقانون الجديد، تم تصنيف مقاطع الطرقات التي تقع بها 3 حوادث على الأقل خلال سنة على أنها نقاط سوداء.

وينصّ القانون الجديد على وجوب نزع كل الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية. كما يفرض على رئيس البلدية أو المصالح المختصة التأكد من احترام المواصفات التقنية والمقاسات الواجب احترامها في وضع الممهلات.

ووفقًا لهذا القانون، يعدُّ حزام الأمن إجباريًّا في المقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به. مع منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات على متن دراجة نارية أو متحركة.

ويمنع تشغيل أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة خلال سياقة المركبة باستثناء ما يدعم السياقة أو الملاحة.

وقد نصّ القانون الجديد على مسؤولية الدولة والجماعات المحلية في تأهيل وتطوير نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني.

ويقع على مسؤولية الدولة والجماعات المحلية ضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها ووضع تجهيزات الأمان في الطريق وصيانتها بصفة دائمة.

وكل أشغال تتم على الطريق أو ملحقاته يجب أن تتم برخصة مسبقة تنص على وجوب إعادة الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل الأشغال في الآجال المحددة.

وأكد القانون الجديد على إجراء عملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية عن طريق جهاز تحليل اللعاب على كل سائق أو راجل تورط في حادث مرور في حالة الاشتباه في وقوعه تحت تأثير مخدر.

ويتحمل كل سائق أو مستعمل للطريق تسبب في حادث مرور التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالطريق وملحقاته وتجهيزاته والتي تقررها الجهة القضائية المختصة.

فيما يتحمل الأشخاص المكلفون بإنجاز الطريق وملحقاتها أو تهيئتها أو صيانتها المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها الأشغال أو التي تقع بسبب تقصيرهم أو عدم قيامهم بتلك الأشغال، كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار.

وحسب القانون الجديد، يتحمل المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم والخبير المعتمد المسؤولية الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.

بينما يتحمل صاحب مدرسة تعليم السياقة أو مفتش رخصة السياقة والسائق المستفيد المسؤولية الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون في حال تم منح رخصة السياقة على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر.

ولتفاصيل أكثر بخصوص ما جاء في هذا القانون الجديد اضغط على: قانون المرور .