حزب الكرامة يؤيد قرار السحب الفوري لسفير الجزائر بفرنسا

عبر حزب الكرامة، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، عن تأييده لقرار السلطات الجزائرية بالسحب الفوري لسفير الجزائر من فرنسا، عقب إقدام الأخيرة على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.

وجاء في البيان، أن “حزب الكرامة تلقى بفخر وإعتزاز كبيرين قرار السلطات الجزائرية بالسحب الفوري لسفير الجزائر من فرنسا بسبب الموقف الفرنسي المتضمن تدعيم خطة الحكم الذاتي التي أقرتها الممكلة المغربية كحل وحيد لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.”

وأكد الحزب أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وتجاهلاً تامًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما يناقض كل الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما استنكر حزب الكرامة بشدة هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة الفرنسية دون اعتبار للعواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عنه، مؤكدا أن هذه الخطوة تزيد من تعقيد الوضع في الإقليم وتعرقل الوصول إلى حل سلمي وعادل يتماشى مع القرارات الدولية.

كما أكد الحزب أيضا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية، ونشدد على أهمية الوقوف بجانب حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف في تقرير مصيرها.