حزب الله اللبناني يطلق طائرات هجومية ضد مواقع للكيان الصهيوني

أعلن حزب الله اللبناني عن بدء الجزء الأول من عملياته الإنتقامية ضد اسرائيل. أين تم إطلاق طائرات مسيرة هجومية في أوقاتها من جميع مرابضها.

وفي بيان لحزب الله، أكد “أن المسيرات الهجومية عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية بنجاح وتوجهت نحو هدفها المنشود من مسارات متعددة. لتكون قد أنجزنا عمليتنا العسكرية الانتقامية نهار اليوم وقد تمت وأنجزت بحمد الله تعالى”.

كما أشار حزب الله، إلى أن إدعاءات العدو حول العمل الإستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة. هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان. وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام حسن نصر الله لسرد وقائع الميدان حول هجوم المقاومة.