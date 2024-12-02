حزب الله: نفذنا ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات وقد أُعذِر من أَنذر

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أن مجاهديه استهدفوا موقع رويسات العلم التابع لجيش الاحتلال الصهيوني بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأوضح حزب الله أن الاستهداف جاء على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الصهيوني لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء. والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان. ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح. إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الصهيونية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت.

وتابع حزب الله اللبناني في بيانه: “وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح. نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الاثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً. مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الصهيوني في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة. وقد أُعذِر من أَنذر”.