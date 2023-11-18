حزب الله يشعل “جبهة الشمال”.. 7 هجمات استهدفت مواقع جيش الإحتلال بمختلف الأسلحة

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مواقع الإحتلال الصهيوني على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الملائمة موقعة اصابات مباشرة.

وقام حزب الله، اليوم السبت، بشن 7 هجمات على مواقع للكيان الصهيوني، ليستمر تصعيد المقاومة الإسلامية في لبنان في آخر الأيام بشكل لافت.

المقاومة الإسلامية تستمر في التصعيد وهجماتها لا تتوقف

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان،اليوم، عن استهداف مواقع حدب البستان، الراهب، وبياض بليدا بالأسلحة المناسبة محققين إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية، تجمعا لجنود الاحتلال في حرج شتولا وخلة وردة ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله، عن استهداف مقر القيادة العسكرية ‏المستحدث في وادي سعسع ‏بالنيران الصاروخية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة. ‏

بالإضافة الى قصف ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة)، بالصواريخ والقذائف المدفعية وحقّقوا فيها إصابات مباشرة. ‏