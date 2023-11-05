حزب الله يعلن استشهاد امرأة مسنة وثلاثة من أحفادها في قصف صهيوني جنوب لبنان

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، عن استشهاد امرأة مسنة وثلاثة من أحفادها في قصف صهيوني جنوب لبنان.

وقام جيش الإحتلال الصهيوني بقصف مركبة كانت على متنها المرأة العجوز و3 أطفال من أحفادها قرب بلدة عيناتا.

وأدلى النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، بتصريحات حول هذه الحادثة، حيث قال ان دم الطفولة في لبنان ينضم إلى دم الطفولة في غزة.

وأضاف ذات المتحدث:”نحن أمام جريمة خطرة ضد المدنيين والعدو سيدفع ثمن ذلك، والكيان لا يستطيع تبرير هذه الجريمة ونحن لدينا معادلات واضحة تجاه الاحتلال الصهيوني، الذي لا يستطيع ترهيب أهل الجنوب وسنواجه جرائمه مهما كلف الأمر”

حسن نصر الله حذّر من استهداف المدنيين في لبنان

وهدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمته، الجمعة الماضية، من امكانية ان تذهب الجبهة الشمالية إلى تصعيد إضافي، أو تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهو احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، ولذلك فإنّ على الكيان الصهيوني أن يحسب له الحساب.

كما حذر حسن نصر الله، جيش الإحتلال من التمادي الذي طال بعض المدنيين في لبنان مؤكّدا أنّ ذلك سيعيد الوضع إلى “المدني مقابل المدني”.

وأضاف ذات المتحدث: “ان عمليات المقاومة في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكّر في الاعتداء على لبنان أو في عملية استباقية، إنّك سترتكب أكبر حماقة في تاريخ وجودك”.

هذا وسلقي الأمين العام لحزب الله حسن ‎نصر الله كلمة، السبت المقبل، بمناسبة يوم شهيد ‎حزب الله.