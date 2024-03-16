“حزب الله” يعلن استهداف مواقع مختلفة لجيش الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، أنّ عناصرها استهدفوا تجمّعا ‏لجنود الاحتلال على تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون بالأسلحة الصاروخية.‏

بالإضافة الى استهداف موقعي ‏الرمثا والسمّاقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلّة، بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً ‏مباشرة.‏

وفي بيان اخر، اكد”حزب الله”، أنه تم استهداف ‏موقع ‏المالكية بقذائف الهاون، و‏ثكنة “راميم” بصاروخي “بركان”، مؤكّدا إصابتهما بشكل مباشر.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، ان عناصرها استهدفت موقع البغدادي لتابع لقوات الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.