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حزب الله يعلن عن إستهداف موقع عسكري صهيوني على الحدود مع لبنان

بقلم م. فيصل
حزب الله يعلن عن إستهداف موقع عسكري صهيوني على الحدود مع لبنان
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اعلن حزب الله عن إستهداف موقع عسكري صهيوني على الحدود مع لبنان مخلفا اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية.‏

وأوضح البيان أن مقاتلوا حزب الله استهدفوا الموقع الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة. حيث قاموا بإستهداف الموقع الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة.

وأكد حزب الله في ذات البيان ان مقاتلونا أصابوا ‏أهدافهم بشكل مباشر ما أدى الى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية.

رابط دائم : https://nhar.tv/yYhhJ
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