حزب الله يعلن عن إستهداف موقع عسكري صهيوني على الحدود مع لبنان

اعلن حزب الله عن إستهداف موقع عسكري صهيوني على الحدود مع لبنان مخلفا اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية.‏

وأوضح البيان أن مقاتلوا حزب الله استهدفوا الموقع الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة. حيث قاموا بإستهداف الموقع الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة.

وأكد حزب الله في ذات البيان ان مقاتلونا أصابوا ‏أهدافهم بشكل مباشر ما أدى الى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية.