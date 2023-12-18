“حزب الله” يقصف كريات شمونة بصلية صواريخ.. وهذه رسالته للكيان الصهيوني

أعلن “حزب الله” اللبناني، مساء اليوم الإثنين، إطلاق صلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة (المُسمّاة مستعمرة كريات شمونة).

وحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، فإن العملية جاءت ردًا على استهداف جيش الإحتلال لمراسم ‏التشييع في بلدة عيتا الشعب، وكذا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأكدت حزب الله اللبناني أن “أي مسّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل”. يضيف المصدر نفسه.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أكدت سقوط صواريخ من لبنان في كريات شمونة، أسفرت عن أضرار في البنية التحتية والممتلكات.