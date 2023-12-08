حزب الله يقصف 8 مواقع عسكرية لجيش الإحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

نفذ حزب الله اللبناني اليوم الجمعة 8 عمليات عسكرية استهدفت خلالها قواعد ومواقع وانتشار جيش الإحتلال الصهيوني في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وحسب بيان المقاومة الإسلامية، فإن استهدف حزب الله 5 مواقع عسكرية بالقطاع الشرقي بالأسلحة المناسبة.

وفيمايلي مواقع وتوقيت الإستهداف بالقطاع الشرقي:

1- الساعة 12:00 استهداف موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 15:00 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:00 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:35 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابة أهدافها بدقّة.

5- الساعة 16:00 استهداف موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

أما بالقطاع الغربي، فقد استهدف حزب الله مربض خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

واستهدف موقع الراهب بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة. كما استهدف أيضا ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.