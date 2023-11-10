“حزب الله” ينشر فيديو تضمن مشاهد لعمليات عسكرية تم استخدام فيها عدة أسلحة
نشر حزب الله، اليوم الجمعة، فيديو جديد بعنوان “بعضٌ من بأسنا… ولن يتم الاكتفاء بذلك”، حيث تضمن مشاهد لعمليات عسكرية تم استخدام فيها عدة أسلحة.
وأظهر الفيديو، مقاتلي حزب الله وهم يستعملون في عملياتهم ضد جيش الاحتلال صواريخ موجهة مضادة للدروع وتنقلوا بين المواقع عبر تقنيات الأنفاق.
بالإضافة الى استعمالهم صواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف وصواريخ غراد على منصات متنقلة.
ولوّح فيديو حزب الله في الأخير، الى استعمال اسلحة جديدة مبقيا على الغموض قائما حول نوعها.
#حزب_الله ينشر فيديو جديد بعنوان “بعضٌ من بأسنا… ولن يتم الاكتفاء بذلك” pic.twitter.com/vWPfhzq0jy
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) November 10, 2023
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم، تنفيذها هجوما ضدّ قوات الاحتلال، بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة هجومية.
واستهدفت المسيّرة الأولى ثكنة “يفتاح قديش”، بينما استهدفت الطائرتان الأخريان تجمّعا مستحدثاً شرقي “حتسودت يوشع”.
وقبل ذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقع “راميم” الصهيوني بالأسلحة المناسبة ومجموعة مشاة إسرائيلية في “شتولا” بالصواريخ الموجهة، محققة إصابات مباشرة.
كما استهدفت تجمّعيْن لقوات الاحتلال؛ الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والآخر في حرش الضهيرة.