“حزب الله” ينشر فيديو تضمن مشاهد لعمليات عسكرية تم استخدام فيها عدة أسلحة

نشر حزب الله، اليوم الجمعة، فيديو جديد بعنوان “بعضٌ من بأسنا… ولن يتم الاكتفاء بذلك”، حيث تضمن مشاهد لعمليات عسكرية تم استخدام فيها عدة أسلحة.

وأظهر الفيديو، مقاتلي حزب الله وهم يستعملون في عملياتهم ضد جيش الاحتلال صواريخ موجهة مضادة للدروع وتنقلوا بين المواقع عبر تقنيات الأنفاق.

بالإضافة الى استعمالهم صواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف وصواريخ غراد على منصات متنقلة.

ولوّح فيديو حزب الله في الأخير، الى استعمال اسلحة جديدة مبقيا على الغموض قائما حول نوعها.