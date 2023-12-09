حزب الله يواصل استهداف مواقع عسكرية صهيونية
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله”، عن إستهداف موقعي البغدادي والسماقة، اليوم السبت، بالأسلحة المناسبة.
وجاء في بيان لحزب الله: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة. وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة. إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم السبت. موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة. وتم تحقيق إصابة مباشرة”.
كما إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر اليوم السبت، موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
واستهدف المجاهدون أيضا، انتشارا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
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