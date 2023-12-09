حزب الله يواصل استهداف مواقع عسكرية صهيونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله”، عن إستهداف موقعي ‏البغدادي ‏والسماقة، اليوم السبت، بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان لحزب الله: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة. وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة. إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر ال‏يوم السبت. موقع ‏البغدادي بالأسلحة المناسبة. وتم تحقيق إصابة مباشرة”.‏

كما إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر ‏اليوم السبت، موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

واستهدف المجاهدون أيضا، انتشارا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة ‏الصاروخية المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

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