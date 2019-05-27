حزب “بريكست” يتصدر إنتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا

تصدر حزب “بريكست” نتائج الإقتراع في إنتخابات البرلمان الأوربي في بريطاينا، بينما حل ثانيا حزب الديمقراطيين الأحرار.

حيث من بين 64 مرشحا بريطانيا أعلن فوزهم حتى الآن، فاز حزب “بريكست” بـ 28 مقعدا، وحزب الديمقراطيين الأحرار بـ 15، بحسب ما نقله موقع البي بي سي بالعربية.

في حين حصل حزب العمال بـ 10، والخضر بـ 7 ، بينما فاز المحافظون بـ 3 مقاعد، وحزب بلايد كامري، في إقليم ويلز، بمقعد واحد.

لتكون بذلك الكتل الرئيسية قد فقدت في يمين الوسط ويسار الوسط قاعدتها، في البرلمان الأوروبي، وسط تصاعد شعبية الأحزاب المعارضة للإتحاد.

وقد علق زعيم حزب “بريكست”، نايجل فاراج، على نتائج الإقتراع، قائلا “أن الحزبين الرئيسيين يمكن أن يتعلموا رسالة مهمة من النتائج”.

ويذكر أنه كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الماضي.

لكن عندما فات ذلك الموعد، أصبحت مشاركتها في الانتخابات الأوروبية إلزامية.