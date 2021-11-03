 حزب “جيل جديد”: “ما ارتكبه نظام المخزن عمل حربي”!

أدان حزب “جيل جديد” بشدة، اغتيال ثلاثة رعايا جزائريين كانوا في مهمة نقل بضائع إلى موريتانيا، خلال هجوم إجرامي من طرف القوات الاحتلال المغربي.

وفي بيان للحزب، اعتبر “جيل جديد” بأن هذا الهجوم يقترب كثيرا من العمل الحربي، مشيرا إلى أنه “فعلا في غاية الخطورة، ويظهر عدوانية متهورة من طرف جار منجر وراء نزواته التوسعية”.

كما قال البيان، إن “المغرب وبدلا من العمل على تنمية بلاده وتطوير التعاون المغاربي، بات يعمل على زعزعة استقرار منطقة بأكملها من خلال زرع كل العوامل الجيو سياسية لنزاع على حساب الشعوب المغاربية”.