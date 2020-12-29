حزب صوت الشعب يبحث مع السفير الكويتي تجسيد شراكة في كل المجالات

استقبل رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، اليوم الثلاثاء، بمعية مناضليه، سفير دولة الكويت لدى الجزائر، محمد الشبو.

وحسب بيان للحزب، فقد أكد الطرفان، على تجسيد شراكة حقيقية في كل المجالات لفائدة الشعبين العريقين.

كما ناقش الطرفان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصريه ولم شمل الأمة العربية.

بالإضافة إلى إثبات مواقف الحزب، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وتمنى رئيس الحزب، بمناسبة هذا اللقاء، التوفيق والسداد لدولة الكويت، بقيادتها الجديدة والرشيدة.

كما تقاسم الطرفان، أطر تقوية المبادرات الكويتية في مجال الإستثمار في الجزائر من أجل تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية تحت ثقافة رابح_رابح.

ومن جهته، حث السفير على توطيد وتسهيل المناخ الإستثماري لكون الجزائر وجهة إقتصادية بإمتياز.

وأكد السفير، إن للجزائر كل المواصفات لتكون القطب الإستراتيجي الاستثماري في كل المجالات وخاصة الصناعة الفلاحية والسياحة الثقافية والصحية.

وحث الحزب، من جهته، على التبادل الحزبي والبرلماني من أجل إثراء الطرفين بالخبرات في المجال السياسي.

هذا وأشار البيان، إلى إن السفير قد إنبهر بلوجيستية والتسيير الرقمي للحزب والتشكيلة المتنوعة من كل فئات المجتمع في إدارة الحزب وطرق التعبئة والتجنيد.