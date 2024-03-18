حزب صوت الشعب يستنكر بشدة مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب
استنكر حزب صوت الشعب، في بيان له، اليوم الاثنين, بشدة, مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب, معتبرا إياه انتهاكا صارخا وانزلاقا خطيرا للأعراف الدبلوماسية.
وجاء في البيان:”لقد تابع حزب صوت الشعب بإنشغال و إهتمام كبير التطورات الخطيرة التي قام بها نظام المخزن في قضية مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية
بالمغرب.”
وفي السياق ذاته،”استنكر حزب صوت الشعب بأشد العبارات هذا السلوك المرفوض و اللامسؤول و يعتبر أن هذه الخطوة المستفزة هي بمثابة إنزلاقاً خطيراً و إنتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية، و ضرب عرض الحائط كل الإتفاقيات و المعهدات الدولية المعمول بها لا سيما إتفاقية فيينا 1915 للتعاون الدولي و الديبلوماسي و التي تفرض عليها إحترام و حماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف.”
وأضاف الحزب “أن هذه التصرفات غير محسوبة العواقب، والتي تتكرر في كل مرة، هي إستمرار لأعماله العدائية ضد الجزائر و التي سترد عليها الديبلوماسية الجزائرية ومؤسساتها بكل الوسائل القانونية الممكنة والتي تراها مناسبة في إطار الأمم المتحدة.”
وأكد حزب صوت الشعب في الأخير على دعمه و تضامنه مع كل الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية لوقف هذه الممارسات و الإنتهاكات المتكررة و اللامسؤولة من أجل حماية مصالحه والدفاع عن السيادة الوطنية التي تعتبر خط أحمر.